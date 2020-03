Les impacts du Covid-19 sur les opérateurs d’effacement

La baisse de la consommation et des prix de l’électricité en France impacte tous les maillons de la chaîne, y compris les opérateurs d’effacement. Les besoins se réduisent à mesure que le système électrique se détend, mais ils ne disparaissent pas pour autant, ce qui implique de s’adapter. Si la collecte de la capacité s’avère plus compliquée sur le segment industriel, elle est en revanche facilitée chez les particuliers rendus plus accessibles par le confinement. Les appels d’offres organisés par RTE pourraient être repoussés de quelques semaines.

Un effet volume…

La baisse de la consommation d’électricité (-15% en moyenne en France), et surtout de la pointe de consommation associée, a poussé la Commission de régulation de l’énergie à demander il y a 10 jours de ne plus « tirer » aucun jour rouge pour l’application du tarif Tempo et EJP. Un signe que l’équilibre offre/demande sur le réseau électrique est devenu moins critique pour le gestionnaire de réseau RTE qui, de fait, a moins besoin d’effacement. « RTE ne sollicite actuellement plus...