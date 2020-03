Enerlis fait converger efficacité énergétique et production solaire

(@Régie solaire)

Les frontières sont de plus en plus poreuses entre l’efficacité énergétique et l’énergie solaire, parce que les clients des entreprises spécialisées dans ces deux domaines sont souvent les mêmes. En témoigne l’acquisition de l’installateur et mainteneur photovoltaïque poitevin RégieSolaire par Enerlis, un important opérateur d’économies d’énergie basé à Boulogne-Billancourt (92).

Enerlis réalise la moitié de son activité via Loris EnR, sa filiale de collecte de certificats d’économies d’énergie (CEE) et l’autre, par la réalisation de travaux d’isolation et de pose d’équipements après leur évaluation. Comme l’explique Ivan Renaudin, responsable des acquisitions et du financement, Enerlis est bien implantée dans les ...