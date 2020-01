Hydrogène : l’année 2020 vue par l’Afhypac

(c) IDF Mobilités

Un document intéressant, ce nouveau rapport d’activité de l’Afhypac, consultable ci-dessous. L’association des professionnels de l’hydrogène y fait un tour d’horizon des initiatives françaises et mondiales les plus importantes à ses yeux et brosse quelques perspectives pour 2020. Au chapitre très nourri des réalisations ou intentions, on retiendra celle de Bosch. L’équipementier automobile va lui aussi se lancer dans la mobilité hydrogène (H2) et prépare un partenariat avec ...