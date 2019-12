Terre et Lac, Oser et Lyon Métropole associés dans une « usine solaire »

(@Terre et Lac)

Terre et Lac Solaire vient de boucler le financement participatif des toitures et ombrières de la “Vallée de la chimie” au sud de Lyon, avec une collecte de 275 000€ réussie par Enerfip. Mais cette réalisation de 5,8 MW, sur des toitures et ombrières pour 5 sites industriels (Arkema, JTEKT, Kemone, Total CRES et Ifpen) se distingue aussi et surtout par l’association public-privé qu’elle prévoit.

La métropole et Oser dans Lyon Rhône Solaire

L’opération ...