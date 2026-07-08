Un effet de bord majeur lors de la 12e période de l’AO solaire sur bâtiment

Sur les 326 dossiers retenus dans le cadre de la 12e période de l’appel d’offres photovoltaïque sur bâtiment (AO PV Bâtiment), 81% font moins de 1 MWc et 33% moins de 0,55 MWc, traduisant un effet de bord* majeur lié à l’appel d’offres simplifié (AOS) dédié aux installations de 100 à 500 kWc. La 1re période de cet AOS n’a récompensé que ...

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43 MWc sur les 192 MWc appelés, car nombre de projets avaient pu continuer à s’inscrire au guichet resté ouvert du « S21 » jusqu’à la veille du dépôt à cet AOS.

Une partie des projets qui n’ont pu candidater à l’AOS ou être déposés au guichet ouvert ont alors cherché un point de chute via la 12e période de l’AO PV Bâtiment. Tout en sachant qu’au moment du dépôt des dossiers pour cette session, en avril dernier, les dates pour la prochaine période de l’AOS n’étaient pas connues, accentuant la ruée, explique David Gréau, délégué général d’Enerplan, à GreenUnivers.

Un changement de périmètre évoqué

Vu le nombre de 265 projets de moins de 1 MWc, la CRE recommande de modifier les seuils d’éligibilité des AO en conséquence, dans sa délibération, disponible en fin d’article. Ainsi de réduire le périmètre de l’AO PV Bâtiment en le faisant démarrer à 1 MWc et non 500 kWc, et d’élargir le périmètre de l’AOS de 100 kWc à 1 MWc. Une demande par ailleurs formulée par Enerplan. Mais quid des volumes en cas d’évolution des seuils ? Plus de 166 MWc lauréats sont des projets de moins de 1 MWc, « faut-il donc gonfler les prochaines périodes de l’AOS en proportion ? », s’enquiert David Gréau.

Combiné avec l’ajournement de la 12e période initialement prévue pour fin 2025, l’effet de bord explique la sursouscription générale de plus de 1,5 GWc, poursuit David Gréau. Pour les 833 projets non lauréats, le mystère reste entier sur leur devenir. « On risque d’avoir beaucoup d’abandons », projette le délégué général.

Quelque 20 % des dossiers retenus en autoconsommation

Sur les plus de 1000 dossiers déposés, 20% (214) sont en autoconsommation, dont 95% en collective. La CRE en a retenu 61, dont le prix moyen est de 82 €/MWh, légèrement en dessous des 83 €/MWh de l’ensemble des projets retenus. Le prix demandé varie largement en fonction du temps d’autoconsommation, avec un pic à plus de 91 €/MWh en moyenne pondérée pour les 32 dossiers déposés avec un taux d’autoconsommation de 40 à 60%. La plupart des dossiers déposés se concentre sur un taux de 0 à 20%.

A noter cependant que la déclaration de participation à une opération d’autoconsommation n’était pas obligatoire pour cette période – elle devrait l’être pour les prochaines. 78 dossiers sur les 326 lauréats n’ont ainsi pas précisé s’ils participaient à une opération ou non.

*Une nouveauté dans un système produit des effets surprenants à l’extérieur de ce système