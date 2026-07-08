La viabilité des plans d’électrification européens reste incertaine [Étude]

Dans le contexte budgétaire actuel et face à l’incertitude géopolitique affectant les marchés de l’énergie, il est « peu probable » que les contraintes s’atténuent à court terme, « ce qui soulève des questions plus larges quant à la viabilité financière de la stratégie d’électrification de la France. » Ce constat est issu d’un ...
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