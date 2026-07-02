Flexibilités : ce qu’il faut retenir du colloque de France Renouvelables

L’association France Renouvelables organisait aujourd’hui son deuxième colloque annuel dédié à la flexibilité et au stockage, dans une salle plus grande cette année du fait de l’affluence. Notre sélection d’informations collectées lors des débats et dans les couloirs.
- Un connaisseur du secteur s’attend à voir beaucoup de projets de batteries mis en vente l’année prochaine. Les lauréats de ...
Accédez à l'article complet
GreenUnivers, le média des professionnels de la transition énergétique.Je m'abonne
- Une veille quotidienne de l'actualité
- Des baromètres et data exclusifs depuis 2008
- Des invitations à nos conférences
Déjà abonné ?Je me connecte