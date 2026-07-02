Flexibilités : ce qu’il faut retenir du colloque de France Renouvelables

Par
Jacopo Landi
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Centrale de stockage par batterie (c) Enertrag
Centrale de stockage par batterie (c) Enertrag

L’association France Renouvelables organisait aujourd’hui son deuxième colloque annuel dédié à la flexibilité et au stockage, dans une salle plus grande cette année du fait de l’affluence. Notre sélection d’informations collectées lors des débats et dans les couloirs.

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