Malgré la crise, Photosol concrétise le 2e plus grand parc solaire de France

Reportage – Sur le tarmac de la base aérienne 110 de Creil (Oise), un parterre de 150 personnes invitées à regarder un court-métrage promotionnel sur l’histoire de ce lieu mythique de l’aviation française. Construite en 1910, occupée par la Luftwaffe en 40, puis transformée progressivement en site de renseignement militaire, la base est désormais recouverte de panneaux solaires. Quelque 331 830 exactement, installés par Photosol. Le développeur-producteur créé en 2008, propriété du pétrochimiste Rubis, inaugurait ...

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