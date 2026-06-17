Seuls 4% des méthaniseurs valorisent leur CO2

Par
Thomas Blosseville
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© Anne-Claire Poirier

Promis à un grand avenir pour décarboner les usages actuels du CO2 et satisfaire de nouvelles demandes dans les carburants et molécules de synthèse, le CO2 biogénique reste très peu valorisé.

Sur le papier, les 830 méthaniseurs qui injectaient en avril du biométhane en France représentent un ...

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