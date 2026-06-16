Le fondateur d’Arverne va s’associer à RGreen Invest pour renforcer son contrôle

Par
Natasha Laporte
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Restructuration actionnariale chez Arverne Group. Pierre Brossolet, fondateur et PDG du spécialiste du forage et de la géothermie, projette d’« affirmer sa position d’actionnaire principal » en s’associant au fonds Infragreen V géré par RGreen Invest. Objectif : franchir « une nouvelle étape décisive »  ...

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