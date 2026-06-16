Le fondateur d’Arverne va s’associer à RGreen Invest pour renforcer son contrôle

Restructuration actionnariale chez Arverne Group. Pierre Brossolet, fondateur et PDG du spécialiste du forage et de la géothermie, projette d’« affirmer sa position d’actionnaire principal » en s’associant au fonds Infragreen V géré par RGreen Invest. Objectif : franchir « une nouvelle étape décisive » ...

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