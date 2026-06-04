Les petites toitures solaires deviennent un produit comme les autres

Avec la sortie aujourd’hui au Journal officiel du nouvel arrêté tarifaire dit « S21 », le secteur des petites toitures photovoltaïques, jusqu’à 100 kW, est entré tout entier en territoire inconnu. Celui du marché et des clients par l’autoconsommation. Jusqu’ici, ce segment encore en guichet ouvert avec tarif de rachat pouvait offrir un repli aux projets plus puissants ...

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