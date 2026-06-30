L’administration réforme l’autoconsommation collective

Les autorités ont publié ce matin au Journal officiel le décret de nouvelle répartition des électrons dans les opérations d’autoconsommation collective (ACC). La répartition des électrons entre les consommateurs et le marché devra désormais s’opérer ex-ante, c’est-à-dire ...

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