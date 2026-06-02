Hydroélectricité : la proposition de loi prête à être adoptée

Les parlementaires réunis en commission mixte paritaire (CMP) ont adopté ce mardi matin 2 juin la proposition de loi sur l’hydroélectricité pour autoriser de nouveaux investissements dans le parc de barrages français et sortir des pré-contentieux avec la Commission européenne sur la concurrence des barrages français.
Le texte n’a évolué ...
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