Bamboo, Callendar, Enerdrape… : les coulisses de Vivatech 2026

Organisé cette semaine à Paris, le salon Vivatech est dopé par l’effervescence autour de l’intelligence artificielle. L’affluence y est impressionnante. Les stars et startup de la tech s’y pressent, les grands noms du Cac 40 s’affichent et les énergéticiens, grand et petits, font tout pour ne pas être noyés dans la masse ; sauf EDF… absent. Vivatech est organisé par le groupe Les Echos-Le Parisien* et Publicis.

Flexibilités dopées à l’IA – L’agrégateur espagnol Bamboo Energy, hébergé sur le stand de TotalEnergies et en partie financé par lui, exploite ...