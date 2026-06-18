Bamboo, Callendar, Enerdrape… : les coulisses de Vivatech 2026

Organisé cette semaine à Paris, le salon Vivatech est dopé par l’effervescence autour de l’intelligence artificielle. L’affluence y est impressionnante. Les stars et startup de la tech s’y pressent, les grands noms du Cac 40 s’affichent et les énergéticiens, grand et petits, font tout pour ne pas être noyés dans la masse ; sauf EDF… absent. Vivatech est organisé par le groupe Les Echos-Le Parisien* et Publicis.
Flexibilités dopées à l’IA – L’agrégateur espagnol Bamboo Energy, hébergé sur le stand de TotalEnergies et en partie financé par lui, exploite ...
Accédez à l'article complet
GreenUnivers, le média des professionnels de la transition énergétique.Je m'abonne
- Une veille quotidienne de l'actualité
- Des baromètres et data exclusifs depuis 2008
- Des invitations à nos conférences