La foncière Inéa éprouve le réalisme de l’autoconsommation collective

@inéa/Sereny Sun

Parmi les sociétés foncières spécialisées dans l’immobilier de bureau et les parcs d’activités neufs, « Inéa est la seule à disposer d’un modèle économique opérationnel dans l’autoconsommation collective », assure Karine Dachary. Directrice générale adjointe de cette entreprise propriétaire de 463 000 m2, elle en pilote entre autres les politiques environnementale et énergétique. Quelque 80 sites affichent à ce jour une consommation de 89 kWh/m2/an, soit 30% en dessous de la moyenne de référence. « Cette performance étant est à peu près incompressible à l’heure actuelle, nous avons décidé de passer à la production d’énergie locale » pour continuer à améliorer le profil énergétique des biens, explique-t-elle. En explorant d’abord la géothermie avec Geosophy. Mais « les gains n’y sont pas évidents et les retours sur investissement restent difficiles à mesurer ».

Deux co-entreprises

Inéa a préféré se lancer en 2023 dans les toitures photovoltaïques. L’entreprise a étudié dans un premier temps les solutions en tiers investissement – « aucun intérêt, les loyers sont trop petits », puis ...