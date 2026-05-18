Electra facture la recharge selon la fréquentation des stations

Par
Thomas Blosseville
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Bornes de recharge
@Electra

Un prix bas quand la demande est faible, plus élevé quand elle est forte : c’est sur ce principe que l’opérateur de recharge Electra lance une nouvelle grille tarifaire pour ses bornes. Après des tests sur quelques stations en France et en Belgique, il déploie plus largement un ...

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