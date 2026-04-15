Pourquoi Technique solaire devient Mexens

@Technique solaire

Récent acquéreur des éoliennes terrestres françaises d’Iberdrola, aussi propriétaire de méthaniseurs, Technique solaire n’évolue plus seulement dans le solaire et a décidé de changer de nom. Ce sera « Mexens ». L’entreprise fondée en 2008 par Julien Fleury, Thomas de Moussac et Lionel Themine veut montrer que sa production évolue vers un mix multi-énergies, commercialisable sous des modèles d’affaires variés, publics ou privés au travers de PPA, de l’autoconsommation, d’actions de flexibilité électrique ; une évolution qui « s’impose à nous », constate Julien Fleury. Une activité d’agrégation en interne est même à l’étude, pour ...