Electrification : les mesures préconisées par le GT numérique

Documents – « Nous manquons de centres de données en France pour répondre à nos propres usages ». C’est le premier constat qu’ont fait les membres du GT numérique du plan d’électrification de l’économie lancé par le Premier ministre Sébastien Lecornu, mi-mars. GreenUnivers publie les documents de travail transmis aux parties prenantes du GT par le coordinateur France Datacenter, en amont de leur dernière réunion du 7 avril. Ces documents, fusionnés dans un seul PDF, compilent et expliquent les 21 mesures proposées par les parties prenantes des GT, comme ...

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