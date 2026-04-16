Coup de frein dans la mobilité au gaz

Par
Thomas Blosseville
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Crédit photo : Fédéric Berthet

« Une baisse de la dynamique » : le gaz carburant subit les contre-coups de la crise énergétique de 2022, analyse Régis Gaignault, secrétaire général de France Mobilité Biogaz, à l’occasion de la parution du panorama 2026 du bioGNV, à consulter ci-dessous. Les effectifs de stations sont quasi stables, les ventes de camions en forte baisse au premier trimestre.

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