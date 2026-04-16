Coup de frein dans la mobilité au gaz

Crédit photo : Fédéric Berthet

« Une baisse de la dynamique » : le gaz carburant subit les contre-coups de la crise énergétique de 2022, analyse Régis Gaignault, secrétaire général de France Mobilité Biogaz, à l’occasion de la parution du panorama 2026 du bioGNV, à consulter ci-dessous. Les effectifs de stations sont quasi stables, les ventes de camions en forte baisse au premier trimestre.

774 points d’avitaillement

Après le déclenchement de la guerre en Ukraine, l’envolée des ...