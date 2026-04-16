Document – Une victoire à la Pyrrhus. Le Conseil supérieur de l’énergie (CSE) a certes adopté ce jour le retour des tarifs garantis de vente des surplus d’autoconsommation à 40 €/MWh, que le gouvernement tente d’enterrer, les acteurs des petites toitures solaires ne sont pas pour autant soulagés. Au contraire. ...
Accédez à l'article complet
GreenUnivers, le média des professionnels de la transition énergétique.
Je m'abonne
Déjà abonné ?
Je me connecte
EDF attaque les soutiens publics aux petites toitures solaires
Document – Une victoire à la Pyrrhus. Le Conseil supérieur de l’énergie (CSE) a certes adopté ce jour le retour des tarifs garantis de vente des surplus d’autoconsommation à 40 €/MWh, que le gouvernement tente d’enterrer, les acteurs des petites toitures solaires ne sont pas pour autant soulagés. Au contraire. ...