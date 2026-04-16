EDF attaque les soutiens publics aux petites toitures solaires 

Document – Une victoire à la Pyrrhus. Le Conseil supérieur de l’énergie (CSE) a certes adopté ce jour le retour des tarifs garantis de vente des surplus d’autoconsommation à 40 €/MWh, que le gouvernement tente d’enterrer, les acteurs des petites toitures solaires ne sont pas pour autant soulagés. Au contraire. ... Accédez à l'article complet GreenUnivers, le média des professionnels de la transition énergétique. Je m'abonne Une veille quotidienne de l'actualité

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