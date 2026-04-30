Crise de la dette privée : ce qu’en pensent les financeurs de la transition énergétique

Face aux secousses que subit le marché du crédit privé outre-Atlantique, quels risques de propagation et quels effets sur le financement de la transition énergétique du Vieux continent ? La question se pose alors que ces prêts accordés par des fonds d’investissement aux entreprises non cotées, ...

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