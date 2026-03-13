Nucléaire : les petits réacteurs ont le vent en poupe [Dossier]

Le nucléaire à la cote et notamment ses petits réacteurs modulaires (SMR) et avancés (AMR). Composé d’une multitude de projets, ce segment profite du regain d’intérêt de la Commission européenne pour l’atome. Sa présidente, Ursula von der Leyen, a reconnu lors du 2e sommet international sur l’énergie nucléaire organisé le 10 mars à Paris que son abandon avait été une « erreur stratégique ». Le signe de temps nouveaux.

Ces réacteurs SMR et AMR de 10 MW à 400 MW – contre 700 à 1,5 GW pour les réacteurs « conventionnels » – jouissent d’un regard plus attentif de Bruxelles pour plusieurs raisons ...