Municipales : les élus et les battus du secteur de l’énergie

Par
Paul Messad
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@Mairie de Fréjus

Plusieurs personnalités du monde de l’énergie ont été élues lors des municipales qui se sont terminées dimanche 22 mars. Certaines dès le 1er tour, le 15 mars dernier. Ainsi de Florence Lievyn, adjointe à la maire de Vincennes, Charlotte Libert-Albanel (UDI). La responsable des affaires publiques chez Sonergia et présidente du GPCEE dédiera son mandat à la « transition écologique ». Idem pour ...

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