Apex Energies s’organise pour sa nouvelle stratégie « C&I »

@Apex Energies

Orienté notamment vers les hangars agricoles solarisés et subventionnés, Apex Energies pivote plus vite vers un modèle d’affaires plus risqué mais plus prometteur. Ce pionnier de l’électricité renouvelable créé en 1991 accentue son orientation vers d’autres secteurs et sources de revenus ; il concrétise aussi de premiers gros projets. En l’occurrence via l’autoconsommation avec ou sans stockage de courant, dans les entreprises et collectivités et ce en tiers-investissement, grâce à Macquarie. Ce puissant fonds infrastructure australien est actionnaire depuis 2021 et, en compagnie de financeurs, peut procurer des moyens « quasiment illimités » pour déclencher les futures réalisations, prévoit Alexis Ano, directeur général d’Apex Energies arrivé à l’été 2025.

Accords recherchés avec des foncières immobilières

