Les mesures sur l’énergie dans le budget pour 2026

Le projet de loi de finances pour 2026 est adopté ce soir après l’examen des dernières motions de censure du gouvernement. L’exécutif bénéficie à l’Assemblée nationale d’un soutien allant des socialistes aux Républicains, suffisant pour ne pas tomber. Le budget sera promulgué dans les prochains jours.

Pour bénéficier de ce soutien élargi à gauche et à droite, Sébastien Lecornu et son gouvernement ont dû négocier un texte qui reflète en partie les attentes de leurs partenaires de circonstance. La copie finale est cependant assez proche de la première version de budget de l’exécutif, notamment sur les sujets énergétiques : Ifer, primes négatives, contrats photovoltaïques pré-2011, versement nucléaire universel, fiscalité. Récapitulatif. ...

