La BEI a financé la moitié des investissements dans les réseaux électriques en France en 2025

Premier pays bénéficiaire des investissements de la Banque européenne d’investissement et sa filiale, le Fonds européen d’investissement (FEI), la France et ses entreprises se sont vu accorder l’an dernier 13 Mds€ de financements* (contre 12,6 Mds€ l’année d’avant), dont 61 % (8 Mds€) pour le climat, ...

Accédez à l'article complet GreenUnivers, le média des professionnels de la transition énergétique. Je m'abonne Une veille quotidienne de l'actualité

Des baromètres et data exclusifs depuis 2008

Des invitations à nos conférences Déjà abonné ? Je me connecte