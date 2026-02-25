L’électricité en 2025 : derrière le calme apparent, une plus grande agitation

De plus en plus de plus de volatilité derrière une apparente stabilité. Tels sont les fondamentaux de l’électricité française en 2025, exprimés par les données de RTE publiées aujourd’hui et consultables ci-dessous. Stabilité : c’est le cas de la consommation, de la production, des prix moyens sur le marché au comptant. Coté consommation (451 TWh, +0,4%), celle des gros ...

