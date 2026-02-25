Hellio en négociation exclusive avec le Crédit Mutuel

Crédit : pexels-thirdman

Nouvelle étape déterminante dans la vie déjà tumultueuse de Hellio : le Crédit Mutuel est entré en négociation exclusive avec Hellio Solutions en vue d’acquérir ses activités dans la rénovation énergétique en France, annoncent les deux sociétés dans un communiqué. L’opération, qui soulève des ...