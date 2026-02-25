Hellio en négociation exclusive avec le Crédit Mutuel

Nouvelle étape déterminante dans la vie déjà tumultueuse de Hellio : le Crédit Mutuel est entré en négociation exclusive avec Hellio Solutions en vue d’acquérir ses activités dans la rénovation énergétique en France, annoncent les deux sociétés dans un communiqué. L’opération, qui soulève des ...
Accédez à l'article complet
GreenUnivers, le média des professionnels de la transition énergétique.Je m'abonne
- Une veille quotidienne de l'actualité
- Des baromètres et data exclusifs depuis 2008
- Des invitations à nos conférences