Les grands hubs de décarbonation industrielle en quête de synergies

Projet d’usine Gravithy à Fos-sur-Mer @Gravithy

Dunkerque, Le Havre, Fos-sur-Mer, vallée du Rhône… Les grands hubs industriels français représentent des projets de décarbonation si colossaux que, pour les mener à bien, les parties prenantes n’ont pas d’autre choix que de s’associer. A Dunkerque, la Commission de régulation de l’énergie (CRE) vient d’autoriser la  ...

