Les grands hubs de décarbonation industrielle en quête de synergies

Dunkerque, Le Havre, Fos-sur-Mer, vallée du Rhône… Les grands hubs industriels français représentent des projets de décarbonation si colossaux que, pour les mener à bien, les parties prenantes n’ont pas d’autre choix que de s’associer. A Dunkerque, la Commission de régulation de l’énergie (CRE) vient d’autoriser la ...
Accédez à l'article complet
GreenUnivers, le média des professionnels de la transition énergétique.Je m'abonne
- Une veille quotidienne de l'actualité
- Des baromètres et data exclusifs depuis 2008
- Des invitations à nos conférences