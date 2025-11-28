Cédric de Saint-Jouan revient en force dans le biométhane

Exclusif – Fondateur en 2005 de Vol-V, l’un des pionniers du biogaz français, aussi engagé dans le solaire et l’éolien, Cédric de Saint-Jouan avait cédé ses sept méthaniseurs et ses projets en 2019 à Engie qu’avait rejoint temporairement Mirova. Le dirigeant avait aussi vendu ses centrales électriques, à la CNR, puis investi dans plusieurs activités telles que l’hydrogène avec Elyse Energie ou le new space avec Absolut Sensing. Il revient dans le biométhane en tant qu’actionnaire de Leneo, société créée en 2023 par des professionnels qu’il connaît bien ...
Accédez à l'article complet
GreenUnivers, le média des professionnels de la transition énergétique.
Je m'abonne
Déjà abonné ?
Je me connecte