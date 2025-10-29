Abonnement solaire : Zilo Energie lorgne sur les fonds d’infrastructure

(c) – EC Audiovisual Service

Il ne fallait pas la manquer. Zilo Energie vient de boucler une nouvelle collecte de fonds participative via Enerfip de 2 M€ en quelques semaines. En mars déjà, la start-up avait collecté 2 M€ en une journée. L’entreprise a désormais de quoi financer son parc prévu pour 2025 de 500 installations solaires cumulant 2,5 MW. « Nous y sommes presque », confie l’une des fondatrices, Chloé Roubach, à GreenUnivers.

Fondée en septembre 2023, Zilo Energie fait figure de pionnier de l’abonnement solaire en France. Concrètement, l’entreprise finance, installe et maintient sans frais des panneaux solaires chez les particuliers ou les professionnels. En échange, ces derniers s’engagent sur un abonnement mensuel dont le temps et le montant varient en fonction de l’installation. L’offre séduit. La start-up indique enregistrer une croissance importante depuis la mi-année, après avoir marqué le pas au 1er trimestre, concède Chloé Roubach ; soubresauts réglementaires dans le secteur oblige, réduction des tarifs d’achat en tête. Rien qui ne l’empêche pour autant de maintenir le cap vers son objectif d’environ 1500 installations à fin 2026, en comptant un décalage de 1 à 3 mois entre la signature et le moment de l’installation.

Encore quelques millions nécessaires

Pour ce faire, Zilo Energie projette d’avoir dépensé les 2 M€ fraichement récoltés d’ici février. Ensuite, de recommencer, tout simplement. « Notre modèle est très financiarisé », justifie Chloé Roubach, puisque Zilo achète les installations sans apport du client. L’ancienne cadre-dirigeante de Swiss Re ne veut pas donner de chiffre exact sur les montants de dette supplémentaire à lever. Elle confesse cependant que le coût d’une installation est d’environ 10 000€. Il faudrait donc a priori à Zilo quelque 15 M€ pour atteindre son objectif de 1500 installations vendues fin 2026, et 100 M€ pour 10 000 installations fin 2027. A ces niveaux, « le financement participatif n’est plus suffisant, pointe Chloé Roubach. Nous cherchons donc à créer un modèle d’infrastructure en faisant rentrer des fonds comme ceux qui financent les grands développeurs ». Les business angels au capital de Zilo, comme Arnaud Guyot, fondateur de Vol-V, ou Thierry Roussel, fondateur de Direct Energie, accompagneront encore le développement de la start-up, confie aussi la co-fondatrice.

Zilo vise plus que jamais le segment du 0 à 36 kW, avec une part prépondérante du résidentiel sur les entreprises familiales, les ateliers et les petits entrepôts réfrigérés. Quelques touches sur le segment supérieur n’ont pas encore abouti. En parallèle, l’entreprise cherche à fidéliser en étoffant sa gamme, de l’installation de batteries aux services clients (pilotage, flexibilité, etc.). « On est aussi déjà ré-intervenu chez des clients pour installer plus de panneaux », conclut Chloé Roubach. [/restrict-content]