Un ciment vivant pour transformer les bâtiments en batteries [Innovation]

Des chercheurs ont intégré des microbes producteurs d’électricité dans du ciment, créant un supercondensateur biohybride capable de stocker l’électricité et même de régénérer sa capacité. Une innovation présentée le 17 septembre dans la revue scientifique à comité de lecture par les pairs Cell Reports Physical Science.

À l’Université d’Aarhus, au Danemark, une équipe d’ingénieurs a mis au point ce qu’elle appelle le “living cement” — un matériau de construction capable à la fois de supporter des charges structurelles et de stocker de l’énergie. La technologie repose sur l’intégration de la bactérie Shewanella oneidensis dans ...