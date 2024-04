L’état major de Newheat

Spécialiste de la chaleur renouvelable, Newheat a fait de la maîtrise technologique le cœur de son organisation. Sa direction s'articule ensuite autour du développement et de l'exploitation des projets.

Hugues Defréville @Newheat

A l’origine, ils étaient deux. Hugues Defréville et Pierre Delmas ont fondé Newheat en 2015. Les deux dirigeants cofondateurs s’activent toujours aujourd’hui au cœur de l’entreprise spécialisée dans la chaleur renouvelable. Hugues Defréville, comme président, dirige et représente Newheat. Pierre Delmas, comme directeur technique, s’implique au plus près des projets de cette société dont l’ADN est avant tout technologique. “Nous fournissons un ...