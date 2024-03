20 femmes championnes de la transition énergétique en 2024

Priska Sarraméa, engagée pour une filière exemplaire

Déléguée générale du fonds de dotation Synergie Renouvelable

Femme de conviction

“Dans le luxe, j’essayais de faire rêver, là je cherche à inspirer”, commente Priska Sarraméa, déléguée générale de Synergie Renouvelable depuis 2019, à propos des activités du fonds de dotation caritatif de la filière. Auparavant directrice marketing pour des marques du luxe et de parfumerie, dont Gucci, l’ambition de travailler pour l’outil solidaire de la filière l’a séduite. Le but de Synergie Renouvelable est de financer les projets d’amélioration des conditions de vie et de développement économique dans les pays en voie de développement, via les renouvelables.Du luxe à l’énergie ? Habituée au monde des chefs d’entreprises, Priska Sarraméa a su reprendre le flambeau d’Hélène Demaegdt, à l’origine du fonds il y a treize ans, tout en imprimant sa marque. Elle anime aujourd’hui la communauté des 210 entreprises de la filière EnR impliquées dans les projets de Synergie Renouvelable. Elle est à l’initiative de la mise en place de la Charte Synergie permettant de récolter des fonds sur les deals et de la création du “Comité 2.0” qui réunit des chefs d’entreprise au sein de la fondation. En 2023, le fonds a levé 900 000 € contre 500 000 € l’année précédente. Quant au dîner annuel des EnR qu’elle organise, il a rassemblé 400 participants en novembre dernier à Paris, un record ! La dynamique quinqua vise désormais une collecte de 1 M€ par an pour pouvoir financer plus de projets solidaires, à l’étranger mais aussi désormais en France.Pour atteindre ces objectifs, cette femme engagée puise dans ses différentes expériences, tout en reconnaissant se montrer moins impulsive et plus diplomate qu’à ses débuts. “J’ai toujours été militante mais pas au sens associatif. Je refusais les tests sur les animaux dans la cosmétique par exemple”. Après un tour du monde en 2006, elle a quitté Paris pour poser ses valises à Marseille. Tout s’enchaîne alors : elle crée sa propre marque de parfum bio, avant de devenir consultante en marketing puis d’ouvrir une agence de communication dont le but est d’accompagner des marques avec des “valeurs”. Vient alors la bascule : “Après avoir beaucoup aidé les dirigeants à fabriquer de l’argent, j’ai voulu les pousser à s’engager”, sourit la marseillaise d’adoption.Rejoindre les énergies renouvelables, c’était aussi garder le cap de ses convictions. Après avoir contribué à la prise de confiance des femmes à travers la parfumerie, Priska Sarraméa travaille aujourd’hui sur les besoins les plus primaires. Quelque 160 projets ont été soutenus depuis les débuts de la Fondation dans 36 pays. Elle est déterminée à “créer une filière exemplaire” et refuse le plaidoyer. A la recherche du concret et misant sur le collectif, la déléguée générale pilote l’association avec ferveur. “On a ça dans les tripes”, dit-elle, pour évoquer la motivation de son équipe, composée d’une douzaine de personnes dont dix bénévoles. S’il travaille souvent dans l’ombre, le fonds se retrouve de plus en plus dans la lumière. “Nous commençons à recevoir des appels et des propositions de dons spontanés. Les entreprises s’emparent du sujet !”, se réjouit-elle.Pauline Guibert