L’état-major de Tevali Partners

Pionnière dans le secteur de la transition énergétique, la banque d’affaires née en 2009, spécialisée historiquement dans le M&A, accélère aujourd’hui vers le large-cap en misant sur un esprit d’excellence et des compétences pointues des talents triés sur le volet.

Parmi les “boutiques” de conseil financier dans la transition énergétique, c’est un précurseur. Née en 2009, Tevali Partners a vu le jour au moment où le marché n’en était qu’à ses prémices, mais auquel les deux cofondateurs, Michael Tobelem (Paris-X et Ecole des Ponts ParisTech, ex-Morgan Stanley) et Steven Kassab (Edhec, ex-BNP Paribas), croyaient dur comme fer. « Nous étions convaincus qu’il fallait faire converger la finance et les énergies renouvelables », se ...