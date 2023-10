La rénovation thermique des logements entre en territoire inconnu

Le gouvernement confirme sa nouvelle politique de rénovation énergétique des habitations. Priorité à la recherche d’économies d’énergie réelles, en commençant par l’éradication la plus rapide possible des passoires thermiques. Pour ce faire, les rénovations dites d’ampleur y deviennent impératives.

Des aides supplémentaires, proportionnelles aux devis et non plus sous forme de forfaits, sont accordées. Pour les passoires thermiques des ménages très modestes, l’aide de l’Agence nationale de l’habitat (Anah), cumulant les subventions de l’État et les certificats d’économies d’énergie (CEE), pourra ...