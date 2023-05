Eolien, géothermie, biomasse… l’Etat fait feu de tout bois

Hôtel de Roquelaure © Pline, Wikimedia Commons

La réunion du groupe de travail sur l’industrie des EnR du 24 mai a été dense en contenu. En plus du pacte solaire entre la filière et le gouvernement et du label dédié aux panneaux solaires produits en Europe, déjà évoqués par GreenUnivers, les ministères de la Transition énergétique et de l’Industrie dévoilent aujourd’hui de nouveaux axes de travail destinés à rythmer les prochains mois. Alors que la préparation de la loi de programmation énergie-climat est officiellement lancée, le gouvernement multiplie les annonces dédiées à l’énergie :