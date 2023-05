(c) – EC Audiovisual Service

Le gouvernement multiplie les réunions dédiées à la transition énergétique. En plus des sept groupes de travail présentés hier, une autre session consacrée notamment aux industries des énergies renouvelables s’est tenue aujourd’hui à l’Hôtel de Roquelaure. Le président du Syndicat des énergies renouvelables (SER), Jules Nyssen, y a participé et indique qu’un « pacte solaire » sera bientôt signé entre la filière et le ministère.

Comme l’éolien en mer

Le document doit détailler ...