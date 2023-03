Carbon choisit Fos-sur-mer pour son usine de panneaux solaires

Source : Carbon

Carbon s’est accordée avec la région Sud, la Préfecture de Région et le président du conseil de surveillance du Grand Port Maritime de Marseille pour installer à Fos-sur-mer son usine de production de panneaux solaires. Il est prévu qu’elle couvre une surface de 60 hectares et soit mise en service en 2025. « Il y aura une phase de montée en puissance pour arriver à plein régime en 2026 », indique Pascal Richard, un des cofondateurs. Une fois arrivée à pleine capacité, l’usine devrait produire pas moins de 5 GW de cellules photovoltaïques et 3,5 GW de modules par an.

Investissement en hausse

Le projet entre maintenant dans une ...