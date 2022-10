(c) H2 Mobility

Géré par Hy24, coentreprise entre Ardian et FiveT Hydrogen , le « Clean H2 Infra Fund » boucle finalement à 2 Mds€, soit 500 M€ de plus que l’objectif initial et 200 M€ au-delà du plafond espéré. « Nous aurions pu aller encore plus haut », indique Pierre-Etienne Franc, co-fondateur et directeur général de Hy24. Il est convaincu que désormais, « c’est parti pour l’hydrogène. Les projets de 200 à 300 MW vont émerger dans les trois ans qui viennent ».

Le dirigeant ...