Téréga veut devenir multi-énergies

Téréga a bien rebondi après la crise du Covid-19. Le transporteur de gaz du Sud-Ouest annonce un chiffre d’affaires de 488 M€ en 2021 (contre 460 M€ en 2020) et un résultat net de 65 M€ (contre 50 M€). Mais en 2022, il se projette dans un « contexte inédit », « très différent de ce qu’on a connu l’an dernier », selon son PDG, Dominique Mockly. La guerre en Ukraine et la réplique européenne à travers le plan RepowerEU ont changé la donne, à l’instar des flux gaziers qui se sont inversés depuis le début de la guerre, remontant du Sud vers le Nord. A l’image surtout d’une ambition européenne d’allier neutralité carbone et indépendance énergétique, qui conforte Téréga dans sa volonté de ...