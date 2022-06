La Charente-Maritime échoue à arrêter un parc éolien

La cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté la requête du département de Charente-Maritime de retirer l’autorisation environnementale délivrée le 6 septembre 2019 par le préfet à la société Centrale éolienne La plaine des Fiefs, présidée par la Compagnie Nationale du Rhône, pour l’installation et l’exploitation d’un parc éolien près de la commune de Forges. Le parc est composé de huit turbines de 184 mètres de haut et 4,2 MW de puissance unitaire. La requête avait été déposée le 17 décembre 2019 et des actions ont suivi en 2020 et 2021.

Pas assez d’« intérêt direct »

Dans l’arrêté de la cour, il est expliqué que ...