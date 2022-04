Avec sa cuve de glaçons de 160 m³, ses deux puits géothermaux et bientôt les mini data centers chauffants de Qarnot Computing, le réseau de chaleur et de froid du nouveau quartier « Issy Coeur de Ville » à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) ne manque pas d’allure. Réalisé par Engie Solutions, il va alimenter un quartier neuf mixte de 607 logements, 17 000 m² de commerces et 41 000 m² de bureaux livrés cet été par Altarea, à la place d’un parking de 3 hectares. Le promoteur immobilier ...