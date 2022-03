20 femmes au cœur de la transition énergétique en 2022

Myriam Maestroni, elle se mobilise pour former les institutrices au climat

La présidente de la fondation E5T veut sensibiliser les enfants dès leur plus jeune âge aux enjeux de la planète

Spécialiste des questions énergétiques depuis plus de vingt ans, Myriam Maestroni a eu trois vies dans ces domaines. D’abord dirigeante de grandes entreprises de pétrole et gaz comme Primagaz, elle est passée « de l’autre côté du miroir » pour fonder en 2011 une start-up, Economie d’Energie, revendue au groupe La Poste en 2019, mais aussi E5T (Énergie, Efficacité Énergétique, Économie d’Énergie et Territoires), une fondation dédiée à la transition énergétique.En dix ans, E5T a affiné ses missions : l’équipe identifie les initiatives, projets et personnes qui apportent une réelle contribution à la transition énergétique et à l’objectif de neutralité carbone. Elle les met en lumière, notamment via l’organisation d’universités d’été (La Rochelle) et d’hiver (Dunkerque, Le Havre) et crée dans les territoires un réseau d’acteurs engagés dans les transformations contre le réchauffement climatique. Elle mène aussi des actions dans le domaine fondamental qu’est l’éducation.C’est ainsi qu’est né le projet « Institutrices pour le climat », lancée par Myriam Maestroni en partenariat avec Michèle Sabban, présidente du Fonds Vert R20 pour les Femmes. L’idée majeure ? Sensibiliser les enfants dès leur plus jeune âge à la façon dont leurs comportements peuvent influer sur l’environnement ou le climat. Car « la transition énergétique et l’objectif de neutralité carbone exigent à la fois une bonne compréhension du monde et des enjeux techniques et technologiques et d’être capable de traiter toutes les dimensions du sujet », insiste la présidente d’E5T. Chaque institutrice reçoit un kit pédagogique qui lui permet de mener une sensibilisation constructive. Réservé au départ à l’Afrique et initié concrètement en Côte d’Ivoire en 2021, le programme suscite aussi l’intérêt d’écoles de banlieue. Aujourd’hui, il monte en puissance et la prochaine étape est de parvenir à sélectionner 1000 institutrices pour le climat.« Ce prix coup de cœur est très symbolique pour nous : c’est le premier que nous recevons dans le cadre d’E5T et, surtout, il a une véritable valeur d’encouragement. Car même si ce sont de petites choses au départ, cela peut devenir grand et transformant ». Et c’est bien tout ce qui importe à l’équipe d’E5T, composée de trois permanents très engagés et une douzaine de bénévoles. « Ce qui nous motive, c’est de créer un esprit favorable. N’oublions pas que les enfants d’aujourd’hui sont les leaders de demain », martèle Myriam Maestroni qui fourmille d’idées et d’énergie. Et elle est convaincue que ce sont les interactions entre toutes les parties prenantes qui permettent de mieux envisager le monde d’après. D’ailleurs, E5T est déjà en train de créer « E5T Education » qui a une vocation de « think educ’action tank ».Hélène Bouillon