Teréga et l’université de Pau s’associent dans le stockage massif

(@Teréga)

Le réseau de transport de gaz du Sud-Ouest prépare l’avenir. Lequel passe par les molécules décarbonées telles que le biométhane ou l’hydrogène, leur acheminement et leur stockage, éventuellement à grande échelle. L’un des enjeux consiste à maîtriser le maniement de l’hydrogène, le « premier élément » ayant tendance à prendre facilement la fuite et à exploser. D’où cette collaboration avec l’Université de Pau et des pays de l’Adour (UPPA) pour créer un laboratoire baptisé Senga, un acronyme désignant le « stockage des énergies gaz en aquifère ».

L’objectif est de “permettre aux chercheurs de mener des travaux sur les structures géologiques et le stockage géologique des gaz décarbonés, au service de la recherche et transférable rapidement sur le terrain, » indique ...