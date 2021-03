En 2020, les Français ont déposé 192 569 dossiers pour bénéficier de l’aide à la rénovation énergétique MaPrimeRénov. Sur ce total, plus de 140 000 dossiers ont été validés, métropole et outre-mer cumulés, selon les décomptes du gouvernement. Ce qui représente un montant de travaux de plus de 1,9 Md€. Mais où ces primes ont-elles été accordées ?

Avec 19 117 dossiers MaPrimeRénov validés, ...