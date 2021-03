Comwatt cherche à lever 5 à 10 M€

Comwatt, spécialiste des solutions de gestion de l’énergie et de l’autoconsommation solaire dans le résidentiel, poursuit son développement. Dopée par un partenariat avec Ikea et Voltalia, la start-up cherche à lever entre 5 et 10 M€ pour financer son expansion en France et à l’international. La société a par ailleurs décidé de rapatrier la production de ses box dans l’Hexagone.

Objectif : 1 million de clients en 5 ans

Malgré une année 2020 difficile, Comwatt a des raisons de se réjouir. Elle a été sélectionnée ...