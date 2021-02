Rénovation énergétique : le groupe Casol prépare son entrée en Bourse

(@Casol)

Ce n’est pas tous les jours qu’une entreprise de rénovation énergétique des habitations vise une entrée en Bourse. Telle est l’ambition du groupe toulousain Casol, pour la fin du semestre, sur Euronext Access dans un premier temps et avec une augmentation de capital autour de 1 M€ dans les semaines qui suivront la première cotation. A l’occasion, les cofondateurs de Casol en 2016, Hugues Castro et Paul Escafit, comptent procéder à une petite cession de leurs parts, « dans une proportion symbolique », indique Hugues Castro.

Spécialisée dans l’organisation des travaux d’amélioration thermique chez les particuliers, surtout en Midi-Pyrénées pour le moment, Casol affiche un chiffre d’affaires de 2 M€ en 2020, emploie 21 collaborateurs et conduit entre 6 et 8 chantiers par jour. Mandataire de l’Agence nationale de l’habitat (Anah) pour MaPrimeRénov’ et aussi intermédiaire dans les certificats d’économies d’énergie, l’entreprise se présente comme un assistant à maîtrise d’ouvrage (AMO) pour ses clients, et insiste sur le fait qu’elle fait contrôler 100% des travaux et ce par ...