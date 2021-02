Autoconsommation, innovation et bornes au menu du CSE

En plus de la réforme contestée du dispositif des certificats d’économies d’énergie, la séance du Conseil supérieur de l’énergie (CSE) de jeudi prochain 18 février examinera notamment un texte réduisant cette année pour les opérateurs le coût de la connexion pour les bornes de recharge électrique de forte puissance, un autre sur l’autoconsommation collective dans les bâtiments HLM et une nouvelle procédure pour les installations EnR innovantes, électricité mais aussi biogaz, sous forme d’appels à projets et en application de la loi Énergie-Climat sur les contrats d’expérimentation. Le texte prévoit que ...