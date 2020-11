SGRE présente sa nouvelle éolienne, vise le 2e rang en France

(@SGRE)

Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) se lance sur le segment du vent faible. « Ce marché sera le nouveau coeur de la bataille entre les fabricants », prévoit Gilles Bouder, directeur commercial pour l’éolien terrestre de SGRE France. L’offensive prend la forme d’une nouvelle turbine disponible à partir de fin 2021 et présentée aujourd’hui pour commencer à signer des commandes en France et à l’international : la SG 4.7-155. Elle se caractérise par un rotor de 155 mètres et une hauteur entre 180 et 200 mètres en bout de pales : des cotes prévues pour concurrencer le modèle grande hauteur de Vestas, notamment. Elle complète une gamme formée pour l’instant de machines de 114 (2,1 MW) et 132 mètres (plus de 3 MW) de rotor.

Gilles Bouder l’estime adaptée aux spécificités du marché français : « elle est dimensionnée pour flirter ...